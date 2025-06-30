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Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды на начало июля в Москве

Погода на этой неделе не обрадует жителей столицы. Эксперты Гидрометцентра России уточнили прогноз погоды на ближайшие дни.

В начале рабочей недели в Москве температура воздуха составит +15…+18 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +10 градусов.

С четверга в столице ожидается потепление: 3 июля воздух прогреется до +21…+26 градусов. В пятницу, а также в выходные дни синоптики обещают +18…+24 градуса днём и +10…+16 градусов ночью.

Несмотря на повышение температуры воздуха, в Москве сохранятся осадки различной интенсивности. Дождей не ожидается только в пятницу, 4 июля.

Кроме того, во вторник и среду, 1 и 2 июля, в городе возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

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