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Психологи назвали идеальную разницу в возрасте в отношениях

Психологи назвали идеальную разницу в возрасте в отношениях
Идеальная разница в возрасте в паре
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От этого зависит то, насколько здоровой будет атмосфера в паре. Психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева рассказала, какая разница в возрасте между партнёрами считается идеальной. По словам эксперта, наиболее счастливы в отношениях ровесники.

Каравайцева уточнила, что удовлетворённость браком показывают партнёры, разница в возрасте у которых от нуля до трёх лет. Чуть менее стабильна ситуация в парах с разницей в возрасте от четырёх до шести лет.

Это люди одного поколения — скорее всего, они росли на одних песнях, смотрели одни фильмы и понимают прошлое друг друга, — объяснила эксперт.

А вот партнёры разного возраста менее устойчивы к потрясениям вроде финансовых трудностей и болезней. По принципу усреднения выходит, что разница в пять-шесть лет является оптимальной, поскольку возлюбленные в силу своего жизненного опыта могут дать друг другу чувство стабильности и при этом иметь схожие ценности.

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