Амёба, поедающая мозг: профессор рассказала, где её можно подхватить и как распознать

Жительница США подхватила редкую инфекцию, вызванную «пожирающей мозг» амёбой-паразитом, которая попала в организм через водопроводную воду. Наталья Шеина — доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьёва Пироговского Университета — объяснила, где можно подхватить этого паразита, как распознать инфекцию и можно ли от неё защититься.

Амёба Naegleria fowleri живёт в пресных водоёмах с тёплой водой (от 25 до 30 °C) — озёрах, прудах, горячих источниках, а также во влажной почве. Большинство случаев заражения (58%) связано с плаванием и нырянием, реже — с водными видами спорта или промыванием носа заражённой водой.

Симптомы заболевания (менингоэнцефалит) не являются специфическими, потому что, как правило, амёба Неглерия Фоулера не поражает внутренние органы, она поражает только головной мозг.

Первые признаки появляются через два-шесть дней после контакта с водой: головная боль, головокружение, рвота. Затем наблюдаются слабость, сонливость, тошнота, рвота и жар. При прогрессировании заболевания начинаются галлюцинации, нарушение согласованности движений, судороги и припадки, напоминающие эпилептические.

Профессор рекомендует с осторожностью купаться в тёплых пресных водоёмах, где температура воды поднимается выше 25 °C, и следить, чтобы вода не попадала в носоглотку.

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