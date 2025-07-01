Мужчины стали массово обращаться к хирургам, чтобы увеличить эту часть тела

Необычный тренд подхватили даже модные бренды. Журналисты GQ выяснили, что за последние два года мужчины стали более активно обращаться к пластическим хирургам, чтобы сделать бразильскую подтяжку ягодиц. По данным журналистов, пациенты обращаются с запросом, желая получить круглые и упругие формы.

Любопытно, что в этой идее мужчин поддерживают модные бренды. Так, некоторые из них выпускают в новых коллекциях брюки, бельё и шорты с эффектом пуш-ап.

На необычную тенденцию обратили внимание и фитнес-тренеры. По их словам, мужчины стали более активно выполнять упражнения на ноги и ягодицы. Силовые тренировки теперь направлены на проработку именно этих групп мышц, а не на плечи, спину и руки, как это было раньше.

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