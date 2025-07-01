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Учёные определили диету, которая помогает сбросить 0,5 кг в неделю без подсчёта калорий

Учёные определили диету, которая помогает сбросить 0,5 кг в неделю без подсчёта калорий
Отказ от мяса помогает похудеть
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Новое исследование американских учёных показало, что переход на веганское питание может помочь сбросить до 6 кг за 16 недель — в среднем около 0,5 кг в неделю. При этом средиземноморская диета, включающая нежирное мясо, не дала такого же эффекта.

Эксперимент с участием 62 взрослых с избыточным весом показал, что растительная диета снижает уровень пищевой кислоты, которая, по мнению исследователей, способствует воспалению и нарушает обмен веществ. В отличие от веганства, средиземноморский рацион не привёл к значительному снижению веса.

Авторы рекомендуют употреблять овощи (брокколи, свёкла, листовая зелень, морковь, чеснок), фрукты (ягоды, яблоки, дыни, абрикосы), бобовые и зерновые (чечевица, нут, тофу, киноа).

Между тем диетологи предупреждают, что строгое веганство может вызвать дефицит витаминов B12, D, железа и йода, что способствует усталости, анемии и проблемам с костями. Поэтому важно либо тщательно планировать рацион, либо принимать добавки (по назначению специалиста).

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

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