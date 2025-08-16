Эти 10 ягод и фруктов увлажняют организм изнутри

Скидки
Эти 10 ягод и фруктов увлажняют организм лучше воды

Летом особенно важно поддерживать водный баланс, и, как оказалось, некоторые фрукты и ягоды справляются с этой задачей даже лучше, чем обычная вода. Дипломированный диетолог Джонатан Пертелл рассказал, какие продукты помогают не только избежать обезвоживания, но и насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой.

Топ-10 увлажняющих фруктов и ягод.

  1. Огурцы (96% воды) – богаты витамином К, калием и антиоксидантами.
  2. Помидоры (94%) – содержат ликопин, магний и витамины А и С.
  3. Арбуз (92%) – включает ликопин и цитруллин, улучшающий кровообращение.
  4. Клубника (92%) – низкий гликемический индекс и высокое содержание витамина С.
  5. Грейпфрут (90%) – источник витамина С, но может взаимодействовать с лекарствами.
  6. Дыня (90%) – богата бета-каротином и клетчаткой.
  7. Персики (88%) – содержат витамины А, С и калий.
  8. Клюква (87%) – помогает в профилактике инфекций мочевыводящих путей.
  9. Ананас (87%) – содержит бромелайн, способствующий пищеварению.
  10. Малина (87%) – богата антиоксидантами и витамином С.

Эти продукты не только восполняют потерю жидкости, но и обеспечивают организм электролитами и полезными веществами, что особенно важно в жаркую погоду, сказал диетолог.

