Эти 10 ягод и фруктов увлажняют организм изнутри

Летом особенно важно поддерживать водный баланс, и, как оказалось, некоторые фрукты и ягоды справляются с этой задачей даже лучше, чем обычная вода. Дипломированный диетолог Джонатан Пертелл рассказал, какие продукты помогают не только избежать обезвоживания, но и насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой.

Топ-10 увлажняющих фруктов и ягод.

Огурцы (96% воды) – богаты витамином К, калием и антиоксидантами. Помидоры (94%) – содержат ликопин, магний и витамины А и С. Арбуз (92%) – включает ликопин и цитруллин, улучшающий кровообращение. Клубника (92%) – низкий гликемический индекс и высокое содержание витамина С. Грейпфрут (90%) – источник витамина С, но может взаимодействовать с лекарствами. Дыня (90%) – богата бета-каротином и клетчаткой. Персики (88%) – содержат витамины А, С и калий. Клюква (87%) – помогает в профилактике инфекций мочевыводящих путей. Ананас (87%) – содержит бромелайн, способствующий пищеварению. Малина (87%) – богата антиоксидантами и витамином С.

Эти продукты не только восполняют потерю жидкости, но и обеспечивают организм электролитами и полезными веществами, что особенно важно в жаркую погоду, сказал диетолог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.