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Житель Южной Кореи подтянулся больше 11 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Житель Южной Кореи подтянулся больше 11 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Житель Южной Кореи подтянулся 11 тысяч раз
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Для этого ему понадобились практически сутки. Житель Южной Корее Оу Йохан установил мировой рекорд по подтягиваниям. Почти за 24 часа он сделал 11 707 рывков. Для того чтобы побить предыдущую планку, Йохан тренировался несколько лет.

Идея о том, чтобы установить мировой рекорд, пришла к мужчине в 2019 году. Тогда он поступил на службу в армию и начал усиленно тренироваться. В конце концов Оу настолько вдохновился, что решил официально зафиксировать свои спортивные достижения. Более того, Йохан увлёкся и сделал аж на 3 тыс. подтягиваний больше, чем предыдущий рекордсмен.

Главным, что мотивировало меня попробовать, было то, что среди обладателей рекордов Гиннесса есть много спецназовцев и солдат. Я хотел доказать, что солдаты Кореи сильны, и, наконец, я осуществил свою мечту», — поделился эмоциями Оу в соцсетях.

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