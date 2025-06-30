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Пижамная вечеринка, звёзды Мишлен и весь Голливуд: как прошла свадьба Джеффа Безоса

Пижамная вечеринка, звёзды Мишлен и весь Голливуд: как прошла свадьба Джеффа Безоса
Лорен Санчес и Джефф Безос
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Десятки гостей три дня праздновали событие в Венеции. В Италии отгремела самая обсуждаемая свадьба этого года. Миллиардер Джефф Безос женился на своей возлюбленной Лорен Санчес. Ради роскошной церемонии предприниматель арендовал большую часть города и привёз туда 200 гостей. Среди отметившихся Леонардо Ди Каприо, семейство Кардашьян в полном составе, Орландо Блум, Опра Уинфри и другие.

Своих гостей Безос и Санчес поселили в самых дорогих пятизвёздочных отелях Венеции. Средний чек за ночь — $ 2500 (около 220 тысяч рублей). Передвигались прибывшие (многие из них, к слову, прилетели в Венецию на личных самолётах) на специально арендованных лодках. Детали церемонии заранее не знал ни один гость.

Безос и Санчес обменялись клятвами в базилике Сан-Джорджо-Маджоре, но, вероятно, официально заключили брак в США. Финальный ужин прошёл в Арсенале, куда его перенесли из легендарной Scuola Grande della Misericordia из-за многочисленных протестов. Гостей и молодожёнов кормил шеф-повар с тремя звёздами Мишлен Фабрицио Меллино из ресторана Quattro Passi. В общей сложности эксперты оценивают стоимость свадьбы Безоса и Санчес в $ 47-56 млн.

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