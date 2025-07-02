Как спасти тонущего человека: профессор рассказала о правилах первой помощи

Утопление — одна из самых частых причин гибели людей на воде, и в критический момент важно действовать быстро и правильно. Марина Костюченко — профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины им. З. П. Соловьёва Пироговского университета — рассказала, как оказать первую помощь тонущему человеку.

Основная причина гибели на воде — гипоксия мозга из-за остановки дыхания и кровообращения. К утоплению могут привести судороги, сердечные приступы, травмы при нырянии, потеря сознания даже на мелководье.

Если человек в сознании, то нужно вызвать спасателей и скорую. Помогите ему откашлять воду — наклоните пострадавшего вперёд. Не оставляйте его одного до приезда медиков, призвала Марина Костюченко.

Если человек находится без сознания, то тут действовать нужно немедленно. Алгоритм действий достаточно прост.

Положите пострадавшего на спину, проверьте, в сознании ли он, встряхнув аккуратно за плечи и обратившись голосом. Нет сознания — необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, запрокинув голову пострадавшего назад, и оценивать дыхание в течение 10 секунд методом «слышу — вижу — ощущаю». Если дыхания нет — необходимо начать реанимацию.

При утоплениях реанимацию начинают с 5 искусственных вдохов, далее выполняют классический алгоритм из чередования 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдохов.

Реанимацию нужно продолжать до прибытия скорой медицинской помощи или до появления дыхания у пострадавшего.

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