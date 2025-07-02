Как спасти тонущего человека: профессор рассказала о правилах первой помощи

Утопление — одна из самых частых причин гибели людей на воде, и в критический момент важно действовать быстро и правильно. Марина Костюченко — профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины им. З. П. Соловьёва Пироговского университета — рассказала, как оказать первую помощь тонущему человеку.
Основная причина гибели на воде — гипоксия мозга из-за остановки дыхания и кровообращения. К утоплению могут привести судороги, сердечные приступы, травмы при нырянии, потеря сознания даже на мелководье.
Если человек в сознании, то нужно вызвать спасателей и скорую. Помогите ему откашлять воду — наклоните пострадавшего вперёд. Не оставляйте его одного до приезда медиков, призвала Марина Костюченко.
Если человек находится без сознания, то тут действовать нужно немедленно. Алгоритм действий достаточно прост.
- Положите пострадавшего на спину, проверьте, в сознании ли он, встряхнув аккуратно за плечи и обратившись голосом.
- Нет сознания — необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, запрокинув голову пострадавшего назад, и оценивать дыхание в течение 10 секунд методом «слышу — вижу — ощущаю».
- Если дыхания нет — необходимо начать реанимацию.
При утоплениях реанимацию начинают с 5 искусственных вдохов, далее выполняют классический алгоритм из чередования 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдохов.
Реанимацию нужно продолжать до прибытия скорой медицинской помощи или до появления дыхания у пострадавшего.
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