Выходные в ритме фитнеса: что ждёт гостей DDX Fitness FEST в «Коломенском»

26 и 27 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт фестиваль DDX Fitness FEST — масштабное событие для всех любителей здорового образа жизни и активного отдыха.

Местом проведения вновь станет площадка «Зингаро» — открытое пространство у Москвы-реки и старого яблоневого сада. Здесь будут организованы тематические зоны, рассчитанные на разные форматы активностей: от тренировок и танцев до медитаций и лекций.

За два дня на фестивале пройдут более 150 групповых тренировок. В кардио-зоне — функциональная Tone, высокоинтенсивная Grit и мощная BodyCombat с элементами боевых искусств. А на площадках с тренажёрами можно попрыгать на батутах или покрутить педали сайкла под музыку.

Танцевальные форматы займут в программе отдельное место. В первый день пройдёт тренировка Zumba в стиле бразильского карнавала и Body ballet под рок-музыку. Во второй день — авторская тренировка DDX Dance & Russian Folk, а также DDX Balance в сопровождении живого инструментального звука.

Зону Mind & Body отведут под практики, ориентированные на работу с телом и духовным состоянием: йогу, медитацию массаж. Также будут организованы спортивные турниры, в том числе по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму с призами победителям.

На фестивале планируется установить два рекорда: самая массовая функциональная тренировка России DDX Core и рекорд БРИКС по самому массовому гвоздестоянию. Каждый гость мероприятия может присоединиться и стать частью истории.

Для детей будет организована отдельная зона с настольными играми, аттракционами и программой с участием аниматоров. В общей программе запланированы мастер-классы, лекции и встречи с приглашёнными спикерами, включая популярных блогеров. А ещё — фудкорт с полезными блюдами и фастфудом.

Каждый из дней фестиваля завершит концерт популярного российского исполнителя: вечером 26 июля свои лучшие хиты споёт JONY, 27 июля — Полина Гагарина.

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