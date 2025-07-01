Большой праздник для всей семьи: 5 июля в Москве пройдут День и Ночь Московского спорта

Посетители смогут встретиться со звёздными спортсменами, поучаствовать в мастер-классах и соревнованиях. В рамках Дня Московского спорта также состоится массовая тренировка по стретчингу от двукратного бронзового призёра чемпионатов мира по гимнастике, фитнес-блогера Самиры Мустафаевой. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

На территории «Лужников» появятся более 20 тематических зон. Так, в рамках Дня Московского спорта пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике. На специальных площадках желающие смогут пройти полосу препятствий или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису.

День Московского спорта Фото: Пресс-служба Московского спорта

На большой спортивной арене «Лужников» также пройдёт массовая тренировка по стретчингу. Занятие начнётся в 11:00, его проведёт гимнастка, спортивный блогер и сосновательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING Самира Мустафаева, которая научит посетителей фестиваля собственному комплексу упражнений.

Ночь Московского спорта охватит множество локаций в центральной части города. 60 тренажёров для сайклинга установят на Пушкинской площади, где пройдут массовые тренировки с музыкальным сопровождением от диджеев. Флеш-турниры и мастер-классы по стритболу для посетителей фестиваля состоятся на Тверской улице (площадь «Известия»). В Климентовском переулке расположится зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых.

На Пятницкой улице гости Ночи Московского спорта смогут насладиться показательными выступлениями по роуп-скиппингу. Мясницкая улица (площадь театра ET CETERA) станет центром настольного тенниса, где каждый посетитель сможет сыграть самостоятельно или понаблюдать за соревнованиями.

Ночь Московского спорта Фото: Пресс-служба Московского спорта

На Старом Арбате откроется площадка брейк-данса, где пройдут командные и одиночные соревнования, а также показательные выступления профессионалов. На Никольской улице все желающие смогут сыграть в настольный футбол и хоккей, а на Большой Никитской улице (площадь ТАСС), где расположится зона кубика Рубика, гости фестиваля смогут попробовать собрать головоломку на скорость.

Активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация. День Московского спорта пройдёт с 11:00 до 21:30, а Ночь Московского спорта — с 20:00 до 23:00. Все подробности о площадках, активностях и расписании доступны на официальном сайте.

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