Спортсменка сборной России по триатлону Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира

Гонка состоялась в марокканском городе Саидия на олимпийской дистанции: 1,5 км плавания, 38,7 км велоэтапа и 10 км бега. Диана Исакова преодолела её за 1 час 57 минуты 32 секунды, опередив сильнейших соперниц со всего мира. Второе место заняла американка Даниэль Ори с результатом 1:57:44, третьей стала Иллария Дзане из Италии — 1:57:58.

Ещё одна россиянка Татьяна Баскакова после плавательного этапа была в лидирующей группе, но в условиях африканской жары +35 не удержала позицию и пришла к финишу 17-ой с результатом 2:01:58. Всего за победу боролись 30 спортсменок из 15 стран мира.

Плавание тут сложное. Пришлось очень долго забегать, очень много мелководья, плюс волны, пришлось подныривать, бежать — и таких два круга с австралийским выходом, но девчонки молодцы — справились. На беговом этапе Диана долго лидировала вместе с американской, на четвёртом круге, мы решили атаковать, и Диана обогнала соперницу и последние полтора круга единолично лидировала и пришла к своей второй золотой медали в этом сезоне», — сказал главный тренер сборной России Дмитрий Полянский.

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