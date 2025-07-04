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Что делать, если ужалила медуза: пошаговая инструкция от эксперта

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин объяснил, как действовать при ожоге медузы, чтобы избежать осложнений.

По его словам, в первую очередь нужно немедленно выйти из воды, чтобы предотвратить повторные укусы. Ни в коем случае нельзя трогать поражённое место руками — остатки щупалец могут продолжать выделять яд.

Затем нужно выполнять следующий алгоритм действий.

Промойте ожог только морской водой — пресная усилит боль и спровоцирует выброс токсинов. Аккуратно удалите щупальца тупым предметом (например, пластиковой картой или тыльной стороной ножа). Нейтрализуйте яд. Для этого можно использовать соду, смешанную с морской водой, или уксус (последний эффективен против некоторых видов, например, «Португальского кораблика»). Нельзя использовать спирт, мочу или пресную воду — это усугубит состояние. Принять антигистаминное при зуде и отёке. Для обезболивания можно использовать парацетамол или ибупрофен. Приложить холод (лёд в ткани) на 10–15 минут.

Если появились симптомы аллергии, тошнота, спазмы или затруднённое дыхание — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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