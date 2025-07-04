Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Что делать, если ужалила медуза: пошаговая инструкция от эксперта

Что делать, если ужалила медуза: пошаговая инструкция от эксперта
Что делать, если ужалила медуза?
Аудио-версия:
Комментарии

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин объяснил, как действовать при ожоге медузы, чтобы избежать осложнений.

По его словам, в первую очередь нужно немедленно выйти из воды, чтобы предотвратить повторные укусы. Ни в коем случае нельзя трогать поражённое место руками — остатки щупалец могут продолжать выделять яд.

Затем нужно выполнять следующий алгоритм действий.

  1. Промойте ожог только морской водой — пресная усилит боль и спровоцирует выброс токсинов.
  2. Аккуратно удалите щупальца тупым предметом (например, пластиковой картой или тыльной стороной ножа).
  3. Нейтрализуйте яд. Для этого можно использовать соду, смешанную с морской водой, или уксус (последний эффективен против некоторых видов, например, «Португальского кораблика»). Нельзя использовать спирт, мочу или пресную воду — это усугубит состояние.
  4. Принять антигистаминное при зуде и отёке.
  5. Для обезболивания можно использовать парацетамол или ибупрофен.
  6. Приложить холод (лёд в ткани) на 10–15 минут.

Если появились симптомы аллергии, тошнота, спазмы или затруднённое дыхание — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Читайте также:
Трэвел-эксперт назвал 7 опасных стран для путешествий в одиночку
Трэвел-эксперт назвал 7 опасных стран для путешествий в одиночку

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android