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Простые рецепты на каждый день: Деми Ловато выпустит собственную кулинарную книгу

Простые рецепты на каждый день: Деми Ловато выпустит собственную кулинарную книгу
Деми Ловато
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Певица хочет поделиться своим опытом. Деми Ловато объявила, что в ближайшее время выпустит собственную поваренную книгу. Звезда Disney уточнила, что сама начала готовить после 30, обучаясь путём проб и ошибок.

Это кулинарная книга для тех, кто изо всех сил пытается наслаждаться едой без чувства вины, и для всех, кто ищет более мягкий подход к приготовлению пищи, — рассказала Деми.

Певица собрала в книге простые рецепты, для которых необходимы простые и хорошо знакомые каждому продукты. Блюда, предложенные Ловато, отлично впишутся в рацион даже тех, кто придерживается правильного питания и следит за фигурой.

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