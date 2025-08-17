Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные раскрыли 6 признаков «крутого» человека

Учёные раскрыли 6 признаков «крутого» человека
Учёные раскрыли шесть признаков крутости
Аудио-версия:
Комментарии

«Крутость» — понятие универсальное: учёные из разных стран выяснили, что, несмотря на культурные различия, люди во всем мире представляют «крутого» человека примерно одинаково. В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Psychology: General, приняли участие почти 6000 человек из США, Австралии, Китая, Германии, Мексики, Нигерии и других стран.

Авторы выделили шесть главных признаков «крутости»:

  • экстравертность;
  • гедонизм (стремление к удовольствиям);
  • сила характера;
  • предприимчивость;
  • открытость новому;
  • независимость.

При этом «крутые» люди сочетают в себе как привлекательные черты (например, харизму), так и те, что не всегда считаются «хорошими» с моральной точки зрения — например, склонность к доминированию.

«Каждый хочет быть «крутым» или, по крайней мере, избежать клейма «некрутого» человека, и обществу нужны «крутые» люди, потому что они бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и продвигают культуру», — сказал соруководитель исследования Тодд Пеццути, доктор философии, доцент кафедры маркетинга в Университете Адольфо Ибаньеса в Чили.

Читайте также:
Раскрыт наиболее привлекательный рост для мужчин и женщин, согласно науке

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android