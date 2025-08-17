Учёные раскрыли 6 признаков «крутого» человека

«Крутость» — понятие универсальное: учёные из разных стран выяснили, что, несмотря на культурные различия, люди во всем мире представляют «крутого» человека примерно одинаково. В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Psychology: General, приняли участие почти 6000 человек из США, Австралии, Китая, Германии, Мексики, Нигерии и других стран.

Авторы выделили шесть главных признаков «крутости»:

экстравертность;

гедонизм (стремление к удовольствиям);

сила характера;

предприимчивость;

открытость новому;

независимость.

При этом «крутые» люди сочетают в себе как привлекательные черты (например, харизму), так и те, что не всегда считаются «хорошими» с моральной точки зрения — например, склонность к доминированию.

«Каждый хочет быть «крутым» или, по крайней мере, избежать клейма «некрутого» человека, и обществу нужны «крутые» люди, потому что они бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и продвигают культуру», — сказал соруководитель исследования Тодд Пеццути, доктор философии, доцент кафедры маркетинга в Университете Адольфо Ибаньеса в Чили.

