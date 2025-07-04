Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Хейли Бибер поделилась рецептом простой и сытной закуски

Хейли Бибер поделилась рецептом простой и сытной закуски
Хейли Бибер
Комментарии

Перекус супермодели можно повторить с лёгкостью. Хейли Бибер поделилась рецептом простого и сытного ланча. По словам манекенщицы, это блюдо — кладезь белка и полезных жиров.

Закуска от Хейли Бибер

Закуска от Хейли Бибер

Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Для того чтобы приготовить закуску по рецепту Хейли, понадобятся крупные помидоры, творожный сыр, куриная грудка или индейка и авокадо. Для заправки подойдёт оливковое масло.

Помидоры необходимо нарезать на ломтики, на них выложить сыр, отварное мясо и сверху накрыть авокадо. Соль и перец — по вкусу. При желании масло можно не добавлять.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
От майонеза до болоньезе: россияне назвали свои самые любимые соусы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android