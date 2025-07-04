Хейли Бибер поделилась рецептом простой и сытной закуски

Перекус супермодели можно повторить с лёгкостью. Хейли Бибер поделилась рецептом простого и сытного ланча. По словам манекенщицы, это блюдо — кладезь белка и полезных жиров.

Закуска от Хейли Бибер Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Для того чтобы приготовить закуску по рецепту Хейли, понадобятся крупные помидоры, творожный сыр, куриная грудка или индейка и авокадо. Для заправки подойдёт оливковое масло.

Помидоры необходимо нарезать на ломтики, на них выложить сыр, отварное мясо и сверху накрыть авокадо. Соль и перец — по вкусу. При желании масло можно не добавлять.

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