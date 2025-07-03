Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Блогер неделю сидел на детском питании. Вот как это повлияло на его организм

Блогер неделю сидел на детском питании. Вот как это повлияло на его организм
Блогер неделю сидел на детском питании
Аудио-версия:
Комментарии

YouTube-блогер Майкл Алвес решился на необычный эксперимент: целую неделю он ел только детское питание. Результат — минус 2,7 кг, но также постоянный голод, отвращение к еде и чувство физического истощения.

Мужчина строго следовал правилам: только детские пюре, каши и смеси, которые он ел из бутылочки и специальной ложки-вилки. Однако большинство блюд оказались для него несъедобными. Пюре из моркови он назвал «дьявольским» и безвкусным, макароны с сыром распадались во рту и были «не очень вкусными». Детскую смесь блогер сравнил с ядом. Единственное, что ему понравилось, — чипсы для малышей.

За пять дней Алвес сбросил 2,7 кг, но предположил, что это в основном вода — из-за отсутствия соли и углеводов организм начал вымывать жидкость. Кроме того, он активно тренировался, что могло повлиять на результат.

Диетологи вряд ли одобрят такой метод: детское питание не содержит достаточного количества белка, клетчатки и других важных элементов для взрослых. Сам Алвес признался, что этот эксперимент ему совершенно не понравился.

В конце он на радостях съел буррито и порекомендовал зрителям не повторять его опыт.

Читайте также:
Наука подтверждает: социальные сети могут вызывать у детей депрессию

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android