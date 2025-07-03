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Россияне и иностранцы всё чаще выбирают для отдыха Приморский край

Россияне и иностранцы всё чаще выбирают для отдыха Приморский край
Туристы едут в Приморье
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Туристы массово едут во Владивосток, Находку и на острова Японского моря. В 2025-м спрос на отдых в Приморье вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Сейчас на Дальнем Востоке самый сезон — температура воздуха достигает +26, а воды — +23 градусов по Цельсию.

Телеграм-канал Mash пишет, что интерес к Приморью проснулся не только в наших соотечественниках, но также у путешественников из Китая и даже Южной Кореи. Многие иностранцы работают в регионе и выбирают там же провести летний отдых.

По данным источника, наибольшей популярностью пользуются многочисленные базы отдыха, расположенные на берегу моря. Отдельная любовь сложилась у туристов с бухтами Врангель, Ливадия и Трехозёрье. В разгар сезона снять домик или номер в отеле проблематично — всё забронировано. Местные рассказывают, что ещё год назад там было в два раза меньше гостей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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