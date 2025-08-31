Скидки
Lifestyle

Учёные назвали продукты, которые превращает калории в мышцы, а не в жир

Учёные назвали продукты, которые превращают калории в мышцы, а не в жир
Эти продукты превращают калории в мышцы
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные обнаружили, что витамин D может определять, будут ли калории превращаться в мышцы или в жир. Это вещество играет ключевую роль в метаболизме, влияя на распределение энергии.

Эксперты утверждают, что при дефиците витамина D организм склонен накапливать жир, даже если человек правильно питается и тренируется. У половины населения мира наблюдается нехватка этого вещества, что может вызывать усталость, слабость мышц и замедленное восстановление.

Исследования показали, что высокие дозы витамина D подавляют миостатин (гормон, блокирующий рост мышц), улучшают чувствительность к лептину, ускоряют сжигание жира, а также повышают расход энергии в состоянии покоя.

Основными источниками нутриента являются жирная рыба (лосось, сельдь, сардины), красное мясо, печень, яичные желтки. Осенью и зимой могут потребоваться пищевые добавки, отмечают учёные.

Читайте также:
Комментарии
