Диетолог объяснила, стоит ли есть бананы при мышечных спазмах

Бананы часто рекомендуют при мышечных спазмах из-за высокого содержания калия и магния. Однако, по словам диетолога Симоны Харунян, они могут не давать мгновенного эффекта, хотя и полезны для профилактики.

Несмотря на то что бананы богаты калием, магнием и другими электролитами, их количества может быть недостаточно для быстрого снятия спазма. Калий играет ключевую роль в работе мышц, и его дефицит действительно провоцирует судороги. Однако для заметного эффекта важно регулярно употреблять не только бананы, но и другие продукты с электролитами.

Диетолог подчеркнула, что бананы особенно полезны спортсменам после интенсивных тренировок, беременным, пожилым людям и тем, кто страдает от ночных судорог. Для борьбы с мышечными спазмами Симона Харунян рекомендует добавить в рацион авокадо, костный бульон, листовую зелень, орехи и семена, кокосовую воду.

Если судороги возникают часто, сопровождаются сильной болью или слабостью, стоит проконсультироваться со специалистом — это может быть признаком более серьёзных проблем, предупредила эксперт.

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