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12 дней новогодних каникул: Минтруд обнародовал проект календаря выходных на 2026 год

12 дней новогодних каникул: Минтруд обнародовал проект календаря выходных на 2026 год
Проект календаря выходных на 2026 год
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Минтруд России обнародовал проект производственного календаря на 2026 год, в котором обозначены все официальные праздничные и выходные дни. Согласно документу, россиян ждут продолжительные новогодние каникулы и несколько трёхдневных выходных в течение года.

Так, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

В феврале выходные дни будут приурочены ко Дню защитника Отечества — с 21 по 23 февраля, а в марте россияне смогут отдохнуть с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники разделят на два периода: 1–3 мая — Праздник Весны и Труда, 9–11 мая — День Победы.

В июне в честь Дня России выходные продлятся с 12 по 14 июня, а в ноябре будет всего один праздничный день — 4 ноября (День народного единства).

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