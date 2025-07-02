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В Анапе сообщили о повышенном уровне загрязнения на закрытых пляжах

В Анапе сообщили о повышенном уровне загрязнения на закрытых пляжах
В Анапе сообщили о повышенном уровне загрязнения
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На закрытых пляжах Анапы и Темрюка продолжает фиксироваться превышение допустимых концентраций вредных веществ в воде и грунте. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

При этом за пределами запретных зон качество воздуха и питьевой воды соответствует нормативам. Безопасными для отдыха остаются побережья от Геленджика до Абхазии, а также от Тамани до Ростовской области.

Экологическая катастрофа произошла в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе во время шторма. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, часть которого попала в море. Ущерб экологии оценили в 84,9 млрд рублей.

В апреле Роспотребнадзор объявил, что 141 пляж в Анапе и девять — в Темрюке не соответствуют санитарным нормам. Купание на этих участках по-прежнему запрещено.

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