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Дуэйн Джонсон поделился милыми кадрами с дочками

Дуэйн Джонсон показал макияж, который ему сделали дочери
Дуэйн Джонсон
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Эти снимки точно не оставят равнодушным никого. Это только на экране Дуэйн Джонсон — грозный и строгий, а вот дома, в окружении близких он превращается в настоящую душку.

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон

Фото: Из личного архива Дуэйна Джонсона

У Скалы подрастают две дочки — восьмилетняя Жасмин и пятилетняя Тиа. Артист настолько любит девочек, что позволяет им всё. Так, например, малышкам разрешается использовать отца в качестве модели и даже сделать ему яркий боевой раскрас.

Джонсон поделился кадрами, на которых запечатлено, как Жасмин и Тиа наносят Дуэйну тени, помаду, румяна, блёстки и прочую косметику. Кажется, это тот самый случай, когда макияж пришёлся мужчине очень даже к лицу — главное, чтобы его любимые принцессы были довольны.

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