Louis Vuitton представил сумку в виде спасательного круга почти за 800 тысяч рублей

Необычный аксессуар станет классным дополнением для летнего лука. Французский модный дом Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга в классической расцветке бренда и с надписью в винтажном стиле.

Для покупки аксессуара модницам и модникам придётся раскошелиться. Приобрести данную сумку можно за $ 10 тыс., что на данный момент составляет около 780 тысяч рублей по курсу.

На сайте уточняется, что, несмотря на свою форму, модель отличается функциональностью — в ней предусмотрено сразу четыре отделения на молнии и удобный ремень.

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