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Россиянка установила мировой рекорд, протащив зубами трёхтонный автомобиль на 13,5 метра

Россиянка установила мировой рекорд, протащив зубами трёхтонный автомобиль на 13,5 м
Людмила Спирина
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Жительница Сахалина протащила машину на 13,5 м. На это у неё ушло 41,33 секунды. Достижение Людмилы Спириной официально зафиксировали и направили в Международное агентство регистрации «Интеррекорд».

Вес автомобиля, который протащила рекордсменка, составляет около 3 т. Людмиле удалось сдвинуть машину с места с помощью каната. Ради рекорда спортсменка тренировалась полтора года. Упорство и стремление к победе не подвели её.

Людмила подчеркнула, что смогла закрыть цель благодаря поддержке своего тренера Евгения Борозны, за плечами которого тоже, к слову, не один рекорд. Во время подготовки Спирина делала акцент на силовые упражнения и попытки двигать более лёгкие машины.

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