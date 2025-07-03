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В Москве появится новый пешеходных маршрут, охватывающий шесть набережных

В Москве появится новый пешеходный маршрут, охватывающий шесть набережных
В Москве появится новый пешеходный маршрут
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Тропа длиной в 10,5 км будет проходить от Нагатинской до Шлюзовой набережной. Масштабный проект охватит сразу шесть знаковых локаций вдоль Москвы-реки, соединив их в единый живописный маршрут.

Шлюзовая, Дербенёвская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные превратятся в комфортные и современные локации для отдыха и занятий спортом. Ожидается, что на новом маршруте будет приятно как просто ходить и наслаждаться видами, так и совершать пробежки.

Для любителей будет доступен полноценный марш-бросок от Воробьёвых гор до Нагатинского затона. На протяжении всего маршрута расширят уже существующие тротуары, оборудуют спуски и установят фонари.

На территории рядом с набережными, там, где позволит пространство, создадут уютные зоны отдыха со скамейками. Для спортсменов оборудуют велодорожки с ярким покрытием и велопарковки. Вместо народных троп проложат удобные дорожки, ведущие к соседним домам, — говорится на сайте правительства Москвы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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