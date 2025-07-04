В Петербурге впервые за 160 лет прогнозируют июльское наводнение

В Северной столице ожидается первое за 160 лет наводнение в июле. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, причиной станет усиление западного ветра, который вызовет нагон воды в акваторию Финского залива.

За всю историю Петербурга в июле было лишь одно наводнение — 12 июля 1865 года. После этого 160 лет таких условий не возникало. Теперь вероятность такого явления высока, отметил эксперт.

По его словам, 4 июля ветер усилится до 20–25 м/с, что приведёт к подъёму уровня воды. В городе ожидаются порывы до 20 м/с, ливни и шквалы. Для защиты от стихии закроют Комплекс защитных сооружений.

Погодные изменения связаны с прохождением тёплого фронта. В четверг температура в Петербурге достигала +28 градусов, но уже вечером город накрыл холодный фронт «Енгин» (Engin), который принесёт резкое похолодание и непогоду.

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