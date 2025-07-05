Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

36 человек с туристического парохода «Николай Карамзин» пожаловались на сильное отравление

36 человек с туристического парохода «Николай Карамзин» пожаловались на сильное отравление
Массовое отравление на пароходе
Аудио-версия:
Комментарии

У пассажиров массово проявляются неприятные симптомы. Почти сорок человек с туристического парохода «Николай Карамзин» обратились в больницы с симптомами сильнейшего пищевого отравления. Транспортная прокуратура начала проверку.

36 человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города, — говорится в сообщении экстренных служб.

В ближайшее время станут известны результаты исследования образцов продуктов, из которых готовились блюда для пассажиров. Примечательно, что в мае массовое отравление произошло на туристическом пароходе «Михаил Булгаков», который принадлежит той же транспортной компании, что и «Николай Карамзин».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Фитнес-блогер оказалась полностью парализована из-за укуса клеща
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android