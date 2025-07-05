Профессор рассказал о симптомах ящура на фоне вспышки в Турции

На фоне сообщений о вспышке ящура в Турции Мурад Шахмарданов — доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал о симптомах заболевания и путях его передачи.

Ящур — это острое вирусное заболевание, поражающее парнокопытных животных: коров, свиней, овец, коз и оленей. Человек может заразиться при употреблении мяса, молока или субпродуктов от больных животных, а также через контакт с их выделениями (слюной, мочой, фекалиями). Реже вирус передаётся воздушно-капельным путём или через загрязнённые поверхности, например, на стихийных рынках.

У заражённых животных поднимается температура, появляются язвы во рту, на вымени и копытах, наблюдается слюнотечение и хромота. У людей заболевание протекает в лёгкой форме, но возможны лихорадка, язвочки во рту и на руках, общая слабость.

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