Праздник спорта под луной: с 5 на 6 июля в Санкт-Петербурге пройдёт марафон «Белые ночи»

Участников ждут две дистанции — 10 км и 42,2 км, студенческая эстафета и эстафета для всех желающих, обновлённый маршрут и, конечно, завораживающая магия белых ночей. Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Всего на обеих дистанциях ожидается более 25 тысяч человек. Количество команд-участниц эстафеты для всех желающих увеличилось с 77 до 105 по сравнению с прошлым годом. Число студенческих команд выросло почти вдвое — ожидается около 50 сборных из 24 вузов. Кроме того, в субботу на старт забега планируют выйти более 100 профессиональных спортсменов, 17 из которых приедут в Санкт-Петербург из ближнего и дальнего зарубежья (Республика Беларусь, Кения, Китай, Турция, Эфиопия).

В этом году маршрут по-прежнему будет линейным и пройдёт по исторической части города, однако старт забега будет расположен рядом с «Газпром Ареной». Финишируют участники традиционно в самом сердце Северной столицы — на Дворцовой площади.

Участники забега на 10 км стартуют в 20:30 — на полчаса раньше, чем в прошлом году, что позволит организовать комфортное участие для всех спортсменов, количество которых в этом году выросло. Марафонская дистанция по традиции откроется в 22:00.

Победителей и призёров ждут памятные кубки и подарки от организаторов и партнёров, а также денежные вознаграждения. Общий призовой фонд от организаторов забега, включая бонусные выплаты, вырос с 6,03 млн до 9,05 млн рублей.

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