Раскрыты детали роскошного медового месяца Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Молодожёны отдыхают в Италии. Источники, близкие к Джеффу Безосу и Лорен Санчес, рассказали, как парочка проводит свой медовый месяц. По словам инсайдеров, сразу после свадьбы влюблённые отправились на остров Торчелло. Там они проведут несколько дней и выдвинутся на вертолёте на роскошную яхту миллиардера.

Ожидается, что Безос и Санчес проплывут до города Таормина на Сицилии. Там они поселятся в шикарном пятизвёздочном отеле Four Seasons San Domenico Palace. В гостинице, к слову, снимался второй сезон популярного телесериала «Белый лотос». Здание расположено у самого подножия вулкана Этна.

Стоимость проживания в данном отеле составляет около € 7 тыс. за ночь (около 650 тыс. рублей). В окрестностях находятся виноградники, древнегреческий театр и деревушки, которые существуют уже сотни лет.

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