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Раскрыты детали роскошного медового месяца Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Раскрыты детали роскошного медового месяца Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Джефф Безос и Лорен Санчес
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Молодожёны отдыхают в Италии. Источники, близкие к Джеффу Безосу и Лорен Санчес, рассказали, как парочка проводит свой медовый месяц. По словам инсайдеров, сразу после свадьбы влюблённые отправились на остров Торчелло. Там они проведут несколько дней и выдвинутся на вертолёте на роскошную яхту миллиардера.

Ожидается, что Безос и Санчес проплывут до города Таормина на Сицилии. Там они поселятся в шикарном пятизвёздочном отеле Four Seasons San Domenico Palace. В гостинице, к слову, снимался второй сезон популярного телесериала «Белый лотос». Здание расположено у самого подножия вулкана Этна.

Стоимость проживания в данном отеле составляет около € 7 тыс. за ночь (около 650 тыс. рублей). В окрестностях находятся виноградники, древнегреческий театр и деревушки, которые существуют уже сотни лет.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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