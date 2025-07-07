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+36 градусов: Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Москве

+36 градусов: Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Москве
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару
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На этой неделе москвичей ждёт аномальная погода. Прогноз на ближайшие дни подготовили специалисты Гидрометцентра России.

Во вторник, 8 июля, температура воздуха составит +29…+31 градус, а в среду поднимется до +31…+33 градусов. Тепло будет и по ночам — от +17 до +21 градуса. В эти дни прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, воздух в Москве прогреется до аномальных +31…+36 градусов. Осадки обойдут регион стороной.

В субботу будет облачно, но без осадков. Температура днём составит +26…+31 градус.

В воскресенье синоптики обещают дождь. Столбики термометров покажут +24…+29 градусов.

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