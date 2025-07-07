В Анапе начали демонтировать защитные валы и очищать пляжи

В оперштабе сообщили, что защитный вал убирают там, где несколько месяцев не было выбросов нефти. В ближайшее время полностью демонтируют заграждения в двух направлениях – от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны Витязево.

В Оперативном штабе Краснодарского края отметили, что такое решение было принято по нескольким причинам. В первую очередь оно связано с тем, что экологическая обстановка в Анапе несколько улучшилась. При этом решение о запрете на пользование пляжами остаётся в силе. Работы по очистке территории продолжаются.

В Анапе при этом сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море. Запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями – это касается всех услуг от аренды лежаков до проката водных аттракционов, — уточнили в ведомстве.

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