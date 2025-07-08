ИИ вместо диетолога: женщины массово начали худеть с помощью ChatGPT

Пользовательницы соцсетей активно обсуждают новый тренд — похудение с помощью ChatGPT. Как пишет Daily Mail, нейросеть помогает составлять рацион, считать калории и даже анализировать содержимое холодильника.

Один из примеров — швейцарская блогерша Кристина Гейчану с 400 тысячами подписчиков. Она рассказала, что ежедневно отправляла ChatGPT голосовые сообщения с информацией о съеденных продуктах и желаемом количестве калорий.

«Сначала я вручную называла количество калорий, белков и клетчатки в продуктах, но потом нейросеть запомнила мои предпочтения и сама добавляла в рацион любимые продукты, например, йогурт и хлеб», — объяснила Гейчану. За месяц такой подход помог ей сбросить 7 кг.

Кроме того, блогерша загружала фото холодильника и просила ChatGPT дать рекомендации по питанию. «Никакого подсчёта калорий в голове, никакого стресса. Когда я достигла своей цифры, я просто остановилась. Это никогда не было похоже на диету, и именно поэтому это сработало», — поделилась она.

Многие подписчики поддержали идею, рассказав о своём опыте. «ChatGPT составил мне диету с учётом цикла — это потрясающе!», «Я сбросил 10 кг благодаря нейросети, хотя у меня инсулинорезистентность», «ИИ помогает мне балансировать гормоны и улучшать метаболизм», — пишут пользователи.

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