Речь далеко не об атлетах: названы идеальные параметры мужского тела

Учёные из Китая опросили почти 300 женщин. Исследователи проанализировали предпочтения дам и выяснили, что наиболее привлекательными для них являются мужчины с индексом массы тела (ИМТ) не менее 23. Верхняя граница — 27.

Учёные показали участвующим в эксперименте женщинам 15 чёрно-белых снимков мужчин с ИМТ от 20,1 до 33,7. Лица на фото при этом были размыты. Задачей респонденток было оценить фигуры по шкале от одного до девяти. В основном «выигрывали» мужчины со средним телосложением.

Небольшой избыток жира в организме важен, поскольку он тесно связан с уровнем циркулирующего тестостерона и, следовательно, является лучшим индикатором «качества» партнёра, — заявили исследователи.

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