Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Речь далеко не об атлетах: названы идеальные параметры мужского тела

Речь далеко не об атлетах: названы идеальные параметры мужского тела
Названы идеальные параметры мужского тела
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Китая опросили почти 300 женщин. Исследователи проанализировали предпочтения дам и выяснили, что наиболее привлекательными для них являются мужчины с индексом массы тела (ИМТ) не менее 23. Верхняя граница — 27.

Учёные показали участвующим в эксперименте женщинам 15 чёрно-белых снимков мужчин с ИМТ от 20,1 до 33,7. Лица на фото при этом были размыты. Задачей респонденток было оценить фигуры по шкале от одного до девяти. В основном «выигрывали» мужчины со средним телосложением.

Небольшой избыток жира в организме важен, поскольку он тесно связан с уровнем циркулирующего тестостерона и, следовательно, является лучшим индикатором «качества» партнёра, — заявили исследователи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эндокринолог раскрыла пять простых способов победить храп
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android