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Друг королевской семьи рассказал, в каком виде спорта Кейт Миддлтон всегда обходит мужа

Друг королевской семьи рассказал, в каком виде спорта Кейт Миддлтон всегда обходит мужа
Кейт Миддлтон
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Это большая страсть Кейт ещё со времён студенчества. Теннисист Род Лэйвер поделился воспоминаниями о встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Спортсмен рассказал, что Кэтрин великолепно управляется с ракеткой и мячиком.

Я несколько раз виделся с Уильямом и Кейт. Они часто играют друг против друга в теннисе. Уильям говорит, что никак не может выиграть у жены, — рассказал Лэйвер.

Принцесса Уэльская действительно с юности увлекается теннисом. Королевские биографы неоднократно упоминали в своих работах то, что Кейт с лёгкостью обходит мужа в их импровизированных чемпионатах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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