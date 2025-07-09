Друг королевской семьи рассказал, в каком виде спорта Кейт Миддлтон всегда обходит мужа

Это большая страсть Кейт ещё со времён студенчества. Теннисист Род Лэйвер поделился воспоминаниями о встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Спортсмен рассказал, что Кэтрин великолепно управляется с ракеткой и мячиком.

Я несколько раз виделся с Уильямом и Кейт. Они часто играют друг против друга в теннисе. Уильям говорит, что никак не может выиграть у жены, — рассказал Лэйвер.

Принцесса Уэльская действительно с юности увлекается теннисом. Королевские биографы неоднократно упоминали в своих работах то, что Кейт с лёгкостью обходит мужа в их импровизированных чемпионатах.

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