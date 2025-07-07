Много вкусностей, спорта и музыки: 12 и 13 июля в Подмосковье пройдёт Сырный трейл

Все дистанции пройдут через действующий коровник с малейшими бурёнками, а на пунктах питания в лесу, кроме привычных продуктов, участников ждёт сыр и безалкогольное вино. Главный приз – целая голова сыра весом 6 кг. Мероприятие состоится 12 и 13 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы подготовили дистанции на разный уровень подготовки: забег в лаптях 1км, эстафета 3х1км, «Фермерский карнавал» 5км, «Ночной сырный жор» 10км, детские дистанции на 500м и 1км, а также традиционные 5км, 15км и 25км по Истринским лесам, полям и бродам. Регистрация открыта до 7 июля на официальном сайте.

После финиша всех участников накормят пастой с сыром, а в субботу вечером состоится концерт кавер-группы. Помимо Сырного трейла, в 2025 году пройдёт этап BackyardUltra Istra, который официально включён в мировую серию и с которого любители длинных дистанций могут отобраться на чемпионат Мира! А также — «Народный трейл» со своим особым колоритом, который пройдёт в День народного единства 4 ноября. На эти забеги регистрация тоже уже открыта.

Расписание «Сырного трейла 2025»

12 июля, суббота

15:00 Открытие Стартового городка и выдача стартовых пакетов

17:00 Старт Лапти 1 км

17:30 Старт Эстафеты 3х1 км

17:55 Брифинг 1 км, 500 м

18:00 Старт фдети 500 м

18:15 Старт дети 1 км

19:00 Старт 5 км (Фермерский карнавал)

19:40 Концерт кавер-группы

21:00 Старт 10 км

13 июля, воскресенье

8:00 Открытие Стартового городка и выдача стартовых пакетов

10:00 Старт 25 км, 15 км

10:20 Старт 5 км

14:00 Завершение работы Стартового городка

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Россияне и иностранцы всё чаще выбирают для отдыха Приморский край