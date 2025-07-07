Много вкусностей, спорта и музыки: 12 и 13 июля в Подмосковье пройдёт Сырный трейл

Все дистанции пройдут через действующий коровник с малейшими бурёнками, а на пунктах питания в лесу, кроме привычных продуктов, участников ждёт сыр и безалкогольное вино. Главный приз – целая голова сыра весом 6 кг. Мероприятие состоится 12 и 13 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
Организаторы подготовили дистанции на разный уровень подготовки: забег в лаптях 1км, эстафета 3х1км, «Фермерский карнавал» 5км, «Ночной сырный жор» 10км, детские дистанции на 500м и 1км, а также традиционные 5км, 15км и 25км по Истринским лесам, полям и бродам. Регистрация открыта до 7 июля на официальном сайте.
После финиша всех участников накормят пастой с сыром, а в субботу вечером состоится концерт кавер-группы. Помимо Сырного трейла, в 2025 году пройдёт этап BackyardUltra Istra, который официально включён в мировую серию и с которого любители длинных дистанций могут отобраться на чемпионат Мира! А также — «Народный трейл» со своим особым колоритом, который пройдёт в День народного единства 4 ноября. На эти забеги регистрация тоже уже открыта.
Расписание «Сырного трейла 2025»
12 июля, суббота
- 15:00 Открытие Стартового городка и выдача стартовых пакетов
- 17:00 Старт Лапти 1 км
- 17:30 Старт Эстафеты 3х1 км
- 17:55 Брифинг 1 км, 500 м
- 18:00 Старт фдети 500 м
- 18:15 Старт дети 1 км
- 19:00 Старт 5 км (Фермерский карнавал)
- 19:40 Концерт кавер-группы
- 21:00 Старт 10 км
13 июля, воскресенье
- 8:00 Открытие Стартового городка и выдача стартовых пакетов
- 10:00 Старт 25 км, 15 км
- 10:20 Старт 5 км
- 14:00 Завершение работы Стартового городка
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