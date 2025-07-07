Событие на всю столицу: как прошли День и Ночь Московского спорта

Мероприятия посетили более 364 тыс. горожан. 5 июля в Москве прошли масштабные спортивные события: День Московского спорта в олимпийском комплексе «Лужники» и Ночь Московского спорта, которая охватила площадки по всему городу. На территории «Лужников» прошли соревнования, мастер-классы и массовые тренировки. Ночь Московского спорта состоялась в центре столицы. Организатором мероприятий выступил Департамент спорта города Москвы.

В рамках Дня и Ночи Московского спорта открылось множество тематических зон, где все желающие приняли участие в конкурсах от столичных футбольных клубов, в мастер-классах, соревнованиях, фан-встречах и других активностях.

В олимпийском комплексе «Лужники» посетители Дня Московского спорта встретились со звёздными спортсменами Артёмом Дзюбой, Анной Щербаковой, Маргаритой Мамун, Константином Тюкавиным, Даниэлем Бодиным, Дмитрием Лоськовым и Сергеев Пиняевым.

Футбольная программа фестиваля включала шоу-матч. В нем 100 юных игроков встретились с командой блогера Влада А4. Также на крупнейшем стадионе страны состоялись игры за третье место и чемпионство Медийной футбольной лиги.

В рамках Ночи Московского спорта на площадке в Ильинском сквере также прошли фан-встречи с Анной Щербаковой и Даниэлем Бодиным. К хедлайнерам присоединились Елизавета Худайбердиева, Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Ведущей выступила Эмма Гаджиева.

На большой спортивной арене «Лужников» состоялись массовые тренировки по стретчингу и барре. Занятия провела Самира Мустафаева. В одной из тренировок присоединилась Алина Загитова.

В рамках Дня Московского спорта состоялся концерт «Новое Радио: нам 10 лет» с участием звёздных артистов, которые исполнили хиты и новые треки. Всего на сцену вышли более 50 музыкантов.

После завершения Дня Московского спорта праздник продолжился на улицах столицы. Ночь Московского спорта охватила множество локаций в центральной части города. Так, например, на Пятницкой улице гости смогли насладиться показательными выступлениями по роуп-скиппингу. На Старом Арбате открылась зона брейк-данса, где прошли командные и одиночные соревнования, а также показательные выступления профессионалов.

Специально для москвичей старшего поколения была подготовлена особая программа от «Московского долголетия». В этот день прошло четыре «Зарядки долголетия», две из которых провели Алексей Ягудин и Александр Энберт, четыре мастер-класса по танцам от профессиональных танцоров, один турнир по настольному теннису, три занятия по скандинавской ходьбе, а также сеанс одновременной игры и турнир по шахматам.

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