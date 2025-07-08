Россиянам напомнили о праве не выходить на работу в жару

Сотрудники могут законно отказаться от выполнения обязанностей, если температура на рабочем месте превышает допустимые нормы. Для офисных работников предельный показатель составляет 28°C, сообщил «РИА Новости» директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

По его словам, трудовое законодательство не обязывает работодателей сокращать рабочий день из-за жары. Однако если температура выходит за установленные рамки, работать вообще запрещено — это нарушение санитарных норм. В таком случае сотрудники вправе отказаться от труда на основании статьи 216 ТК РФ.

Какие температуры считаются опасными?

28,5°C — рекомендуется сократить день на 1 час;

29°C — на 2 часа;

30,5°C — на 4 часа;

32,5°C и выше — условия признаются экстремальными.

Для работ на открытом воздухе при сильной жаре Роспотребнадзор советует переносить график на утро или вечер. Однако эти рекомендации не обязательны для работодателей.

Александр Южалин подчеркнул, что допустимые температурные нормы зависят от типа работы и энергозатрат. Точные требования можно уточнить в СанПиН.

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