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Забывая о времени: около 25 000 бегунов стали частью легендарного марафона «Белые ночи»

Забывая о времени: около 25 000 бегунов стали частью легендарного марафона «Белые ночи»
Марафон «Белые ночи»
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Неугасающий закат, тысячи бегунов и, конечно, бег: в ночь с 5 на 6 июля Санкт-Петербург вновь стал центром одного из самых значимых беговых событий страны — марафона «Белые ночи». В 34-й раз магия белых ночей и особенная атмосфера объединили около 25 000 участников.

Бегуны могли выбрать одну из двух дистанций — 10 или 42,2 км — либо преодолеть маршрут марафона в составе команд. Уже по традиции в рамках забега состоялись любительская и студенческая эстафеты. На старт марафона вышли более 100 профессиональных атлетов, включая спортсменов из ближнего и дальнего зарубежья — Республики Беларусь, Кении, Китая, Турции и Эфиопии.

Победители и призёры забега на дистанции 42,2 км в абсолютном зачёте

Мужчины:

  • 1 место — Ozbilen Ilham Tanui, 2:11.55;
  • 2 место — Bisetegn Masresha Bere, 2:11.55;
  • 3 место — Korir Sammy Kigen, 2:11.56.

Женщины:

  • 1 место — Jaleta Lensa Debele, 2:29.05;
  • 2 место — Ejigu Yeneabeba Maru, 2:29.41;
  • 3 место — Дина Александрова, 2:29.56.

Победители и призёры забега на дистанции 42,2 км в национальном зачёте

Фото: Беговое сообщество

Мужчины:

  • 1 место — Илдар Миншин, 2:12.48;
  • 2 место — Алексей Реунков, 2:14:21;
  • 3 место — Алексей Трошкин, 2:15.23.

Женщины:

  • 1 место — Дина Александрова, 2:29.56;
  • 2 место — Луиза Дмитриева, 2:30.22;
  • 3 место — Ирина Сергеева, 2:40.00.

Победители и призёры забега на дистанции 10 км

Мужчины:

  • 1 место — Ринас Ахмадеев, 0:28.30 (рекорд соревнования);
  • 2 место — Артём Попов, 0:28.52;
  • 3 место — Евгений Волков, 0:29.19.

Женщины:

  • 1 место — Светлана Аплачкина, 0:31.36 (рекорд соревнования);
  • 2 место — Лилия Мендаева, 0:33.05;
  • 3 место — Ульяна Андреева, 0:33.10.

Победителей и призёров ждали памятные кубки, подарки от партнёров и, конечно, заслуженные медали. Призовой фонд в этом году составил 9,05 млн рублей, включая бонусные выплаты за индивидуальные достижения.

Следующий старт от команды организаторов марафона «Белые ночи» — СПБ полумарафон «Северная столица» — пройдёт 3 августа. Участники смогут пробежать 21,1 км или 10 км и насладиться ещё одним свиданием с любимым городом.

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