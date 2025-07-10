Путешественникам дали простые советы, как преодолеть языковой барьер в поездке

Преподаватель английского языка поделился простыми лайфхаками. Блогер Егор Тартышный дал рекомендации тем, кто собирается в путешествие за границу, но переживает, что не сможет установить контакт с местными из-за языкового барьера.

Не переживайте и не комплексуйте. Не вы первый, не вы последний. Просто старайтесь говорить чётко и медленно, чтобы вас проще было понять, — поделился Егор.

Эксперт подчеркнул, что не стоит стесняться переспрашивать. Иностранцы обычно с пониманием относятся к туристам. Второй важный момент — лучше всего заранее изучить культурные особенности страны, в которую планируется поездка. Можно выучить или, по крайней мере, выписать себе ключевые фразы и слова, которые будут полезны при общении с местными. И, конечно, главный помощник современного путешественника — искусственный интеллект.

Базовые переводчики, хорошо работающие на телефоне. Чат GPT тоже можно использовать: дать задачу переводить с одного языка на другой, включать микрофон и таким образом общаться, — посоветовал Егор.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Раскрыты детали роскошного медового месяца Джеффа Безоса и Лорен Санчес