Учёные раскрыли секрет счастья

Психологи Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что даже небольшие ежедневные действия, вызывающие положительные эмоции, могут значительно повысить уровень счастья и снизить стресс.

Исследование, проведённое в рамках проекта «Большая радость», показало, что пяти-десяти минут в день достаточно, чтобы улучшить эмоциональное состояние, качество сна и общее самочувствие. В эксперименте приняли участие 18 тысяч человек.

Участникам предлагалось выполнять простые задания: слушать смех, любоваться природой, делать добрые дела или составлять списки благодарностей. Уже через неделю многие отметили заметные улучшения — эффект оказался сопоставим с длительными программами по управлению стрессом, заявила руководитель исследования профессор Элисса Эпель.

По её словам, даже короткие моменты радости помогают разорвать циклы негативных мыслей и переключать внимание на позитив. Исследование опубликовано в Journal of Medical Internet Research.

