Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников фигурой в бикини на фото

Чёрная пантера показала, как проходят её каникулы. Наоми Кэмпбелл привыкла к роскоши, вот и это лето она проводит в плавании на шикарном частном судне. Манекенщица опубликовала в личном блоге фото, сделанное во время морского путешествия.

Фото: Из личного архива Наоми Кэмпбелл

Для кадра модель позировала в классическом бикини молочного цвета и белоснежной накидке — образ получился по-настоящему летним и лёгким. Поклонники оценили выбор Наоми и отметили, что с такой фигурой идеально будет сидеть любой пляжный лук.

«Идеальная талия», «Она великолепна», «Наоми не меняется со времён нулевых», «Какая грация и стать. Она великолепна», — написали пользователи Сети под фото Кэмпбелл.

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