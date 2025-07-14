Соблюдение простой диеты может снизить риск развития болезни Альцгеймера

Следование принципам питания MIND способно значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера, независимо от возраста. К такому выводу пришли учёные из онкологического центра Гавайского университета, проанализировав данные почти 93 000 человек.

Диета MIND сочетает принципы средиземноморской диеты и диеты DASH, направленной на борьбу с гипертонией. Она включает полезные для мозга продукты: листовую зелень, ягоды, орехи и оливковое масло.

У людей, строго соблюдавших диету MIND в течение 10 лет, риск деменции снизился на 25% по сравнению с теми, кто следовал другим принципам питания. Авторы отметили, что улучшение рациона даже в пожилом возрасте даёт защитный эффект.

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