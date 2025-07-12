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Психолог назвал три прозвища, которые могут разрушить отношения

Психолог назвал три прозвища, которые могут разрушить отношения
Три прозвища, которые разрушают отношения
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Многие пары используют ласковые прозвища, но некоторые из них могут сигнализировать о серьёзных проблемах в отношениях. Американский психолог доктор Марк Трэверс назвал три прозвища, которые указывают на эмоциональную незрелость или даже манипуляции.

«Малыш» или «Малышка». По словам эксперта, такие прозвища создают ложное чувство близости. Они стимулируют выброс окситоцина — гормона привязанности, но при этом партнёр может по-настоящему не вкладываться в отношения.

«Дорогой». Это слово может использоваться для того, чтобы избежать серьёзного разговора. Например, если один партнёр выражает тревогу, а другой отвечает: «Не забивай себе голову, дорогой». Такое поведение мешает решению реальных проблем, говорит психолог.

«Ангел». После ссоры партнёр может сказать: «Ангел, не сердись», вместо того чтобы разбирать конфликт. Это форма «эмоционального умиротворения» — попытка сгладить ситуацию, не решив настоящих проблем.

Психолог подчёркивает, что не все прозвища вредят отношениям. Но если ласковые слова звучат только в моменты конфликтов — это тревожный сигнал.

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