Кайли Дженнер показала винтажный пляжный образ

Бизнесвумен примерила трендовый наряд из нулевых. Кайли Дженнер отправилась в летнее путешествие по Европе. В этот раз она вдохновилась эстетикой времён своего детства и решила воплотить её в пляжных луках. Блогерша показала один из нарядов, которые привезла с собой в Сен-Тропе.

Кайли Дженнер Фото: Из личного архива Кайли Дженнер

Дженнер позировала перед камерой в винтажном комплекте в горошек от Ralph Lauren, состоящем из топа и укороченных брюк. Всего каких-то 25 лет назад этот образ представляла на подиуме легендарная Жизель Бюндхен.

«Винтаж снова в тренде», «Кажется, Кайли задаёт новую моду», «Как женственно и эстетично», «Прекрасный наряд», — написали поклонники под снимками Кайли.

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