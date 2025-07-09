Десятки артистов, блогеры и сотни активностей: как прошёл VK Fest в Санкт-Петербурге

Для гостей выступили десятки гостей. 5 и 6 июля крупнейший open-air страны прошёл в Санкт-Петербурге. На сценах VK Fest выступили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, IOWA, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Три дня дождя, Хаски, Клава Кока, ZOLOTO, «Комната культуры», BEARWOLF, Антоха МС и «несекретный» гость Егор Крид — его имя не объявляли до выхода к зрителям.

Ведущими Синей сцены стали Ида Галич и Ксения Собчак. На сцене инфлюенсеров Tamik, Серёжа ОМГ, Даник и Аня Виноград поучаствовали в челленджах с поклонниками. А на легендарной электронной сцене Радио Рекорд сеты сыграли Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G., FEEL, DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.

В зоне инфлюенсеров отметились Betsy, Юлия Годунова, Kamil&Aminka, Леон Кемстач и Аня Руднева. За интерактив со зрителями отвечали ведущие Карина Кросс, Илья Куруч, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Алексей Столяров, Никита Сударь и Наташа Гасанханова. В специальных корнерах прошли автограф-сессии c артистами и блогерами. В этом году на VK Fest открылось интерактивное пространство Дом инфлюенсеров — там гости фестиваля и блогеры вместе участвовали в активностях.

В VK Лектории спикеры поговорили про русский балет, жизнь иностранцев в России, облик современного Петербурга и заработок в видеоиграх. Так, например, культурный код Северной столицы Ксения Собчак обсудила с первой солисткой Мариинского театра Марией Хоревой, директором ЦВЗ «Манеж» Анной Яловой, директором театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгением Малыгиным и совладельцем галереи KGallery Кристиной Березовской.

На фестивале также развернулись зоны «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Драйв», «Видеоигры», «Технологии», «Дети» и «Косплей» — здесь прошли сотни активностей. Посетители фестиваля в встретились с игроками спортивных клубов системы «Зенит» и виртуально проехали по главной трассе автодрома «Игора Драйв». На площадках прошли выступления кавер-дэнс-команд, ретроигры, а на стенде СПбГУПТД тестировали уникальную роборуку.

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