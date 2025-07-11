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114-летняя пенсионерка назвала продукт, который всегда включает в свой рацион

114-летняя пенсионерка назвала продукт, который всегда включает в свой рацион
Продукт-секрет долголетия
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Пенсионерка рекомендует обязательно включить его в свой рацион. 114-летняя Бонита Гибсон, которая входит в список старейших ныне живущих людей мира, уверена, что секрет её долголетия кроется в картофеле.

Бабушка рассказала, что овощ всегда составлял основу её рациона. Бонита с молодости умеет готовить из картофеля всевозможные блюда, благодаря чему её меню не выглядит однообразным. Гибсон рекомендует отдавать предпочтение простым способам обработки овоща, чтобы сохранять его полезные свойства.

Долгожительница также отметила, что всегда вела здоровый образ жизни. Она никогда не курила, крайне редко пила алкоголь и всегда смотрела на происходящее с позитивом. Это ещё один секрет долголетия пенсионерки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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