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Москву накрыла аномальная жара: могут быть побиты рекорды вековой давности

Москву накрыла аномальная жара: могут быть побиты рекорды вековой давности
Москву накрыла аномальная жара
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Столичный регион оказался во власти экстремально высоких температур, которые в ближайшие дни могут побить рекорды более чем вековой давности. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в ближайшие дни воздух может прогреться до +33…+34 градусов, что превысит показатель 1903 года (+33,5 градуса). Причём температурные рекорды могут обновляться несколько дней подряд.

Так, 10 июля показатели могут превзойти максимум 1996 года (+33,4 градуса), 11 июля есть вероятность повторить или превысить абсолютный рекорд того же 1996 года (+35,6 градуса), а 12 июля возможен новый исторический максимум вместо значения 1903 года (+34,5 градуса).

Специалисты рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, увеличить потребление воды и ограничить физические нагрузки в дневные часы.

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