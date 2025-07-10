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Джонни Депп поделился главным принципом воспитания своих детей

Джонни Депп поделился главным принципом воспитания своих детей
Джонни Депп
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Актёр уверен, что важно быть ребёнку другом. Джонни Депп признался, что в детстве часто сталкивался с жестокостью со стороны матери. Родительница применяла агрессивные методы воспитания. Джонни дал себе слово, что никогда не будет следовать её примеру.

По словам Деппа, главным правилом, которому он всегда придерживался при общении со своими детьми, было никогда не повышать голос, не применять физическое или эмоциональное насилие. Главный пират Голливуда уверен, что только лаской и уважением можно заслужить доверие ребёнка.

Я благодарен своей матери за то, что она научила меня, как не надо воспитывать детей. Я всегда просто делал прямо противоположное тому, что делала она, — поделился Джонни.

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